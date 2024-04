Situația de la metroul din București trece de la o extrema la cealalta. Inainte de ”Operațiunea Ranga”, in metrou existau acele chioșcuri unde se vindea aproape orice. Dupa 3 ani, situația a ajuns la polul cu totul opus și toate magazinele au fost demolate. Acest lucru genereaza nervozitate mare in randul calatorilor, care au ajuns in situația de a nu mai avea de unde sa-și cumpere o sticla cu apa.