Un spital din Romania este inchis de Paște. Conducerea unitații medicale a anunțat ca se confrunta cu o lipsa acuta de personal, iar medicii nu sunt dispuși sa lucreze in aceste zile libere legale. Situația incredibila are loc in județul Brașov. Spitalul din orașul Victoria este inchis inca de joi, 2 mai. Reprezentanții instituției au […]