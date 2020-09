Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, afirma ca autoritatile trebuie sa ia decizii rapide cu privire la desfasurarea cursurilor, pentru a asigura conditii cat mai bune pentru elevi si cadrele didactice.Incepe REVOLUȚIA și in Europa. Spania vrea sa taxeze Whatsapp și toate celalalte aplicații…

- Cu numai o zi inainte de marele inceput din educatie, numarul scolilor din Capitala incadrate, deocamdata, in scenariul rosu ar putea sa scada, pentru ca duminica dimineața va avea loc o ședința a Comitetului pentru Situații de Urgența pentru o noua imparțire.

- Ministrul Sanatații Nelu Tataru și Monica Anisie, ministrul Educației, au anunțat ultimele reglementari in ceea ce privește deschiderea anului școlar 2020-2021 pe 14 septembrie, in condiții de epidemie de coronavirus. Ce se intampla cu doua saptamani inainte de inceperea școlilor, vedeți un pic mai…

- Ministrul Educatiei spune ca scolile se vor redeschide in functie de cele trei scenarii, decizia apartinand unitatii de invatamant. "Incepem anul școlar pe 1 septembrie pentru profesori, iar cursurile de la 14 septembrie. Aceste cursuri vor incepe in funcție de situația epidemiologica. La…

- Direcțiile de sanatate publica sa anunte dupa 7 septembrie datele epidemiologice in funcție de care autoritatile vor decide in care scenariu se inscriu școlile pentru inceputul de an scolar: scenariul verde, scenariul galben sau scenariul roșu. Citeste si: Cum vor arata clasele dupa redeschiderea…

- "Masca este obligatoriu de purtat, prin lege. La examene nationale, elevii au purtat masca", a spus Monica Anisie. In cazul copiilor din clasele mai mici, Monica Anisie a precizat ca "aici, trebuie sa decida Ministerul Sanatații". "Ministerul Educatiei a asigurat pana acum pentru fiecare unitate…

- Unul dintre acestea prevede reluarea cursurilor in scoli, dupa modelul clasic, dar cu respectarea masurilor de prevenire a raspandirii virusului, al doilea fiind prezenta elevilor si a studentilor prin rotatie la cursuri in timp ce colegii urmaresc cursurile de acasa, al treilea scenariu prevazand continuarea…