- Randul de camioane de la frontiera R. Moldova cu Romania a fost redus considerabil. Despre asta anunța șeful Poliției de Frontiera, Rosian Vasiloi, care a venit cu un mesaj pe pagina sa de Facebook. „Impreuna am reușit. Rindul de camioane la Leuseni - 7 Inca 20 sunt in punctul de trecere. Vom continua…

- Cozile infernale de la frontiera moldo-romana nu s-au micșorat. Și astazi au fost fost vazute zeci de camioane care așteptau sa treaca frontiera. Imaginile cu randul kilometric de la vama Leușeni au fost transmise la adresa redacției noastre.

- Serviciul Vamal anunța ca au fost intreprinse cateva acțiuni pentru a fluidiza traficul de marfuri și mijloace de transport, in contextul situației ce se atesta in punctele de trecere a frontierei moldo-romane.

- Cozi kilometrice la vama Leușeni. Zeci de camioane stau in rand pentru a trece frontiera moldo-romana. Imaginile au fost postate pe rețelele de socializare. Responsabilii nu au venit, deocamdata, cu o reacție și cu o explicație.

- Doi moldoveni și un cetațean strain au fost prinși la frontiera cu acte false. Incidentele au fost inregistrate in punctele de trecere a frontierei Leușeni și Costești, in ultimele 24 de ore.

- In toate punctele de trecere a frontierei de stat se atesta valori minime de trafic, iar circulația este una degajata și fara rinduri, conform situației de la ora 07:30. Despre aceasta anunța Poliția de Frontiera. Astfel, in ultimele 24 de ore, in punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane…

- In punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 44 022 traversari, un numar mai mare fiind consemnat pe sensul de ieșire din Republica Moldova - 22 529 traversari persoane, informeaza Poliția de Frontiera.

- Politia de Frontiera a anuntat ca 9.429 de cetateni ucraineni au intrat in Romania marti, fiind inregistrata o crestere cu 12,9% fata de ziua precedenta. In data de 12.04.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 65.276 de persoane, dintre care…