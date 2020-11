Situația este disperată în Paris. Un parisian este infectat cu COVID-19 la fiecare 30 de secunde Un parizian se infecteaza cu COVID-19 la fiecare 30 de secunde, in timp ce la fiecare 15 minute o persoana ajunge la spital ca urmare a bolii, a declarat, marți, ministrul sanatații Olivier Veran. Veran a prezentat aceste cifre ca urmare a solicitarii primarului metropolei franceze de a deschide librariile și alte magazine mai mici pentru a incerca sa mențina activitațile comerciale și sociale in ciuda unei noi carantine generale in Franța . Veran a spus ca orice ridicare a lockdown-ului este prea riscanta, avand in vedere ratele ridicate de infecție cu COVID-19 din capitala Franței. „Nu poate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

