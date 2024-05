Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a suferit arsuri la maini si la picioare, marti, in urma unei explozii care s-a produs intr-un apartament din zona Copou din municipiul Iasi. Explozia a fost urmata de un incendiu, conform News.ro. Incidentul s-a petrecut, marti la pranz, intr-un bloc situat in zona Copou din municipiul Iasi.…

- Un barbat din Alba, deranjat de sarmalele facute de iubita, a sechestrat-o. Femeia, legata de maini și de picioare doua nopți Un barbat din Aiud, recidivist și cunoscut al instanțelor de judecata a fost recent condamnat. Este vorba despre o condamnare pentru lipsire de libertate in mod ilegal. Victima…

- Recent, un videoclip postat pe platforma de TikTok a devenit viral dupa ce mai mulți oameni au ramas uimiți atunci cand au vazut o tanara care se machiaza, deși nu are nici maini, nici picioare. Iata ca facut tanara imposibilul posibil.

- Cazul barbatului mort in București continua cu dezvaluiri șocante! Trupul sau neinsuflețit al barbatului a fost gasit pe acoperiș, legat de maini și de picioare. Martorii au marturisit ce au vazut la fața locului in momentul in care a fost gasit!

- Vorbim despre un caz șocant ce a avut loc in București. Un barbat de cetațenie franceza a fost gasit fara suflare pe terasa blocului din Sectorul 3. Alerta a fost data la numarul de urgența 112 de catre muncitorii care lucrau in zona și trebuiau sa anvelopeze blocul.La fața locului s-a deplasat un echipaj…

- Incident șocant in Capitala. Un barbat a fost gasit mort pe acoperișul unui bloc din Sectorul 3 de catre administrator. Barbatul ar fi fost gasit legat la mani și la picioare.La aceasta ora criminaliștii delimiteaza zona pentru a face cercetari la fața locului. Autoritațile urmeaza sa stabileasca…