- Claudiu Tudor, președintele Petrolului, afirma ca echipa ploieșteana nu merge in excursie in Copou, pentru etapa cu Poli Iași (duminica, ora 21:30) și a amintit un episod similar in sezonul precedent. „Lupii” sunt gata sa prezinte prelungirea acordului cu Gicu Grozav, deznodamantul negocierilor cu afaceriștii…

- Andrei Chivulete a dat un penalty incredibil in meciul dintre Poli Iași și UTA, in etapa #7 din play-out-ul Superligii. In minutul 69 al partidei din Copou, mingea l-a lovit in cap pe Cristian Mihai, fara sa il atinga in mana inainte sau dupa. Iar Chivulete a luat o decizie șocanta, a dat penalty. FOTO.…

- Echipa FC Hernammstadt a invins joi, pe teren propriu, scor 2-0, formatia Petrolul Ploiesti, intr-un meci din etapa a sasea a Superligii.Sibienii au deschis scorul pe teren propriu, in minutul 38 al meciului cu Petrolul, cand Valerica Gaman a inscris cu o lovitura de cap.

- Reprezentanții clubului Dinamo au postat un mesaj de mulțumire pentru Leo Grozavu, antrenorul lui Poli Iași, adversarul de diseara, chiar inaintea „meciului salvarii”. # Un mesaj de apreciere pentru cariera acestuia in alb-roșu. # Tehnicianul moldovenilor tocmai a fost anunțat ca a fost suspendat doua…

- In ciuda problemelor financiare serioase cu care se confrunta Politehnica Iași, conducerea clubului continua sa ofere condiții de top echipei antrenate de Leo Grozavu. FCU Craiova - Poli Iași, in etapa #28 din Superliga, se joaca pe 27 februarie, de la ora 16:15. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat…

- Alexandru Albu (30 de ani) și Andrei Borza (18 ani) au fost surprinși intr-un club de fițe din Copou dupa eșecul Rapidului cu Poli Iași (1-3), risca acum sancțiuni drastice dupa „evadarea” lor. Dan Șucu este descumpanit, a oferit o prima reacție dupa infrangere Rapid a pierdut la Iași, scor 1-3 cu Poli…

- Petrolul Ploiesti a invins-o dramatic pe Politehnica Iasi, cu scorul de 2-1 (0-1), vineri seara, pe teren propriu, in primul meci din etapa a 26-a a Superligii de fotbal. Oaspetii au deschis scorul prin fundasul Rares Ispas (30), in urma unui corner, dar Petrolul a egalat dupa pauza, prin Alexandru…