Situația din Belarus: Zborul Air France Paris-Moscova a fost anulat Un zbor Air France între Paris și Moscova a fost anulat miercuri din motive legate de situația din Belarus, al carui spațiu aerian nu este recomandat companiilor aeriene dupa interceptarea unui avion de linie, a spus compania, potrivit AFP.



"Air France confirma anularea zborului AF1154 din 26 mai 2021 pe ruta Paris-Charles de Gaulle-Moscova, din motive operaționale legate de ocolirea spațiului aerian din Belarus care necesita o noua autorizație din partea autoritaților ruse pentru a intra pe teritoriul lor", a declarat un purtator de cuvânt, dupa ce inițial a anunțat… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

