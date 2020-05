Situația Covid în Gorj. Câte cazuri au fost depistate Astazi, 3 mai 2020 (ora 14.00), situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezinta astfel: 244 persoane in carantina instituționalizata, din care 8 persoane au intrat in carantina și 43 de persoane au ieșit din carantina in data curenta;685 persoane se afla in autoizolare la domiciliu, din care 8 persoane au intrat in autoizolare la domiciliu și 43 persoane au ieșit din autoizolarea la domiciliu in data curenta;65 cazuri confirmate cu COVID-19 (pe raza județului Gorj), din care: 9 persoane vindecate și externate; 54 persoane internate și 2 persoane decedate. In data de 3 mai a.c.,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

