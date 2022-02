Stiri pe aceeasi tema

- Politica Hong Kong-ului, care consta in spitalizarea oricarei persoane contaminate, chiar si asimptomatice, sau la izolarea ei intr-un centru de carantina, a dus la o congestionare a sistemului de ingrijiri si la timpi de asteptare foarte mari, relateaza Agerpres, care citeaza AFP.Drept urmare, spitalele…

- Valul de contaminari cu varianta Omicron a COVID-19 a "lovit dur" sistemul de sanatate din Hong Kong, care persevereaza cu strategia sa "zero-COVID", a declarat duminica seara sefa guvernului hong-kongonez, Carrie Lam, informeaza AFP. Asaltul noii variante foarte contagioase Omicron a facut sa explodeze…

- Politica Hong Kong-ului, care consta in spitalizarea oricarei persoane contaminate, chiar si asimptomatice, sau la izolarea ei intr-un centru de carantina, a dus la o congestionare a sistemului de ingrijiri si la timpi de asteptare foarte mari, relateaza Agerpres, care citeaza AFP.Drept urmare, spitalele…

- Sportivii care participa la Jocurile Olimpice de Iarna de la Beijing trebuie sa fie vaccinati sau plasati in carantina timp de 21 de zile, in conformitate cu politica Chinei „zero COVID”. Autoritatile chineze au luat masuri dure pe fondul cresterii mondiale a cazurilor de infectare cu Omicron, in timp…

- Autoritațile din orașul Tianjin, din nordul Chinei, au anunțat duminica, 9 ianuarie, testarea celor aproximativ 14 milioane de locuitori, in urma detectarii a cel puțin doua cazuri de infectare cu varianta Omicron, relateaza Reuters și Agerpres . Acestea sunt primele cazuri de Omicron depistate in partea…

- Intreaga Europa se confrunta cu o creștere record a infecțiilor zilnice cu Covid-19. Revelionul este invins de Omicron, in condițiile in care majoritatea țarilor impun restricții. In Franța, au fost 208.000 de cazuri noi miercuri, iar in Spania, pentru prima data, peste 100.000 de cazuri intr-o singura…

- Bilanțul zilnic de infecții simptomatice cu transmitere locala din orașul situat in nord-vestul țarii a crescut timp de șase zile consecutive, incepand cu data de 17 decembrie, relateaza Reuters.Astfel, numarul de cazuri locale a ajuns la un total de peste 200 in perioada 9-22 decembrie, mult mai mic…

- Institutul National portughez de Sanatate anunța ca au fost depistate 13 cazuri de imbolnaviri cu Covid-19 in randul jucatorilor de fotbal de la clubul portughez Belenenses SAD. Din aceasta cauza, echipa nu a putut juca sambata cu Benfica. Conform INSA, aceste cazuri de contaminari sunt cel mai probabil…