Stiri pe aceeasi tema

- Omar Hayssam, condamnat in mai multe dosare, cere sa fie eliberat conditionat Solicitarea sirianului va fi analizata miercuri 1 noiembrie 2023 de Judecatoria Moreni. Omar Hayssam a fost condamnat la ani grei de inchisoare de instantele din Romania in mai multe dosare: "Manhattanldquo;, dosarul pentru…

- La inceputul lunii noiembrie, Judecatoria Moreni va lua in discuție cererea sirianului Omar Hayssam, condamnat in dosarul rapirii jurnaliștilor romani din Irak, precum și in alte patru dosare penale. Daca va avea caștig de cauza, Hayssam ar putea parasi Romania, scrie „Fanatik”. Omar Hayssam cere sa…

- Aproximativ un sfert dintre deținuții din inchisorile din Romania urmeaza cursuri de calificare și muncesc din spatele gratiilor, iar de 40% din banii caștigați se pot bucura cat inca sunt privați de libertate. In medie, un deținut caștiga 1.062 lei luna, insa 60% din aceasta suma intra in conturile…

- Omul de afaceri israelian Beny Steinmetz a fost reținut in Cipru in baza unui mandat de arestare emis de Romania, a declarat duminica, 3 septembrie, un purtator de cuvant al lui Steinmetz, potrivit agenției Reuters.Potrivit purtatorului de cuvant, Steinmetz a fost reținut joi, 31 august, „cand a sosit…

- Premierul Marcel Ciolacu afirma ca, pana la sfarsitul lunii octombrie, Comisia Europeana vrea sa inchida negocierile cu Romania privind cererea de plata numarul 3 pentru fondurile europene alocate prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR). Țara noastra mai are o singura reforma de indeplinit:…

- Cererea de plata numarul II din #PNRR a primit aviz pozitiv din partea Comitetului Economic si Financiar (EFC). Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, susține ca ”era ultimul pas necesar pentru ca European Commission sa adopte decizia privind plata celor 2,7 miliarde euro”. ”Astfel, ne așteptam ca ????????̂????????̆…

- Fostul soț al Elodiei Ghinescu nu a vorbit prea mult cu presa. „Lasați-ma sa-mi vad de viața” au fost cuvintele sale.Pe data de 19 iunie 2014, Cristian Cioaca a fost condamnat la 15 ani și 8 luni de inchisoare cu executare pentru implicarea sa in cazul Elodiei Ghinescu, avocata care a disparut in circumstanțe…

- Incredibil in ce situație se afla un maistru militar din Bacau, care a ajuns sa fie condamnat penal, din cauza unui bec furat din supermarket. Inițial, barbatul a fost iertat de procurori, care au decis sa renunțe la urmarirea penala, stabilind o pedeapsa de 30 de zile de munca in folosul comunitații.…