- Cel putin 17 civili, între care copii, au fost ucisi joi în bombardamente ale regimului sirian sau ale aliatul sau rus vizând mai multe sectoare din nord-vestul Siriei, dominat de jihadisti, potrivit unui nou bilant furnizat de Observatorul sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), relateaza…

- Confruntari armate intense intre fortele regimului sirian si combatanti jihadisti, in provincia siriana Idleb (nord-vest), s-au soldat cu cel putin 39 de morti in randul beligerantilor, in noaptea de miercuri spre joi, a anuntat Observatorul Sirian al Drepturolor Omului (SOHR), relateaza AFP, potrivit…

- Cel putin opt civili, intre care cinci copii, au fost ucisi marti in raiduri ale aviatiei ruse intr-un sat din nord-vestul Siriei in care se afla persoane stramutate, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), relateaza Agerpres, citand AFP. Potrivit ONG-ului, atacurile au vizat…

