Ion Țiriac a fost un campion al tenisului, dar și un antrenor, mentor și manager colosal. ”Modelator de campioni”, dupa cum chiar influentul om de afaceri s-a autointitulat pe drept cuvant. Insași imbogațirea are legatura cu pariul pus pe talentul celui mai mare tenisman dintotdeauna al Germaniei, Boris Becker. Inainte sa devina unul din miliardarii lumii, ascensiunea sa in luma afacerilor a inceput cu contractele de succes pe care le-a semnat pentru sportivul legendar intre 1984 și 1993, in perioada cat romanul i-a fost manager și antrenor. Boris Becker a caștigat 49 de turnee la simplu și 6…