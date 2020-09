Stiri pe aceeasi tema

- Amalia Nastase a ajuns sa aiba o silueta de vis dupa perioada pandemiei ce a ținut-o mai mult in casa, deși in aceasta perioada multa lumea a luat in plus in greutate. Imagini senzaționale surprinse de paparazzii SpyNews.ro cu vedeta la un salon de infrumusețare de fițe.

- Mario Fresh a ajuns de urgența la spital in Grecia, acolo unde se afla in vacanța alaturi de iubita sa, Alexia Eram. Artistul a fost ințepat de un arici de mare. Mario Fresh și Alexia Eram au plecat pentru cateva zile in vacanța in Grecia, dar distracția le-a fost intrerupta de un eveniment neplacut.…

- Mohamed Mustafa Mohamed, 28 de ani, banuit ca și-a omorat fosta iubita in cartierul Gheorgheni, pe Aleea Detunata, a fost adus la Cluj, unde va fi cercetat penal. Cetațeanul algerian și-a injunghiat cu sange rece fost iubita, in apropierea blocului unde locuia.Tanara omorata era din Suceava și a revenit…

- Cine a auzit de gatit? Adi Popa și iubita cumpara mancare la pachet! Bruneta, tratata ca o adevarata regina de celebrul fotbalist! Imagini de senzație cu cei doi ”porumbei”, surprinse de catre paparazzii Spynews.ro!

- Sarah Dumitrescu, 20 de ani, fiica cea mica a Anamariei Prodan, ii calca pe urme celebrei ei mame. Baschetbalista la Ole Miss, in Mississippi, ea e stabilita de mai mulți ani in SUA. Anamaria a postat pe Instagram mai multe imagini cu Sarah: „Iubita mea “mica și mare “️️️”. +1 FOTO Cea mai „obraznica”…

- Sanatatea primeaza! Mario Fresh și Alexia Eram au fost filmați de paparazzii Spynews.ro in timp ce vizitau o clinica de analize, cel mai probabil pentru a fi cat mai pregatiți de o vacanța de vis.

- Artiștii Jador și Mario Fresh sunt cercetați, alaturi de fiica Andreei Esca, intr-un nou dosar penal legat de scandalul in care cei trei au fost implicați, la sfarșitul saptamanii trecute, in parcarea unui club din Mamaia. Toți trei au fost audiați, joi, mai multe ore, in sediul IPJ Constanța.…

- Mario Fresh și Jador au fost loviți de cațiva indivizi, in timp ce se aflau la malul marii. Cei doi, impreuna cu Alexia Eram au petrecut intr-un club de fițe din Mamaia, in acest weekend, iar la plecare un grup de necunoscuți s-a napustit asupra lor. Acum, artistul a facut primele declarații, pentru…