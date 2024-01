Stiri pe aceeasi tema

- Loredana Marin, campioana europeana la box, a crescut departe de mama și fara tata. Cand era copila, ca sa poata sa se intrețina, a muncit pe camp, iar mai tarziu, in timpul liceului, a servit la restaurant . S-a apucat de box la 9 ani ca sa invețe sa se apere, iar acum se pregatește de turneul de calificare…

- Andrei Anghel, medaliat cu bronz la campionatele europene de judo intra la concursuri pe tatami cu același kimono despre care spune ca ii poarta noroc. Tanarul sportiv susținut de Federația Romana de Judo mai are o pasiune: ii place sa iși schimbe des culoarea parului. Andrei Anghel reprezinta cu…

- De altfel, din cauza ninsorii si a viscolului, mai multe masini au iesit in decor.Conform Politiei Vrancea, marti dimineata, in apropiere de localitatea Doaga, un autocar cu 47 de persoane a parasit partea carosabila.In zona ninge, iar vantul sufla cu putere viscolind zapada.In urma accidentului, nicio…

- Sportivul Vlad Stancu s-a clasat, joi, pe locul 6 in proba de 1.500 m liber din cadrul Campionatului European de inot in bazin scurt, la Otopeni.Aflat la prima finala la o competitie majora de seniori, Vlad Stancu a inregistrat timpul 14:34.52 min. – nou record national de 18-19+ ani, potrivit FRNPM.…

- In Romania, 17 tronsoane de drumuri de importanța naționala sunt in continuare blocate dupa ce duminica au cazut ninsori abundente in țara. In urma ninsorii din 26 -27 noiembrie, inalțimea troienelor de zapada a ajuns in unele locuri la 2 metri. Dimineața, 19 tronsoane de drumuri de importanța naționala…

- Naționala Romaniei s-a calificat la EURO 2024. Pentru asta baieții noștri au muncit mult, iar Federația Romana de Fotbal i-a rasplatit cu… o calatorie dus-intors low-cost cu o aeronoava inchiriata din Republica Moldova. Echipa Naționala de Fotbal a Romaniei s-a intors victorioasa din capitala Ungariei,…

- Romania va gazdui Campionatul European de Handbal feminin in anul 2026. Printre salile din țara luate in calcul pentru gazduirea meciurilor s-a numarat și TeraPlast Arena, unde Federația Europeana de Handbal a desfașurat o inspecție. Federația Europeana de Handbal a desfașurat perioada aceasta o preinspecție…

- Medaliata cu bronz la campionatul European din 2021, Florina Badiceanu s-a apucat de sport ca sa scape de kilogramele in plus, dar a ajuns sa practice judo la nivel de performanța. In varsta de 19 ani, sportiva mai are o pasiune: tatuajele! Corpul ei este plin de desene care de care mai interesante.…