Ce meci! Au rejucat finala mondială după 6 ani Singurul roman campion mondial de judo la cadeți, Eduard Șerban, s-a reintalnit cu adversarul din finala de acum 6 ani. Pentru ca atunci lupta a fost una cu scantei, cei doi judoka au dorit sa reediteze partida pentru aurul suprem, pentru a vedea cine este in prezent mai bun. Eduard Șerban, component al lotului național de seniori de judo are cu ce sa se mandreasca! Este singurul campion mondial din istoria Romaniei, la cadeți! S-a intamplat in 2017, in Santiago de Chile. „Sunt foarte fericit pentru performanța mea dar pot sa zic ca uneori sunt urmarit de ghinion. In ultimii ani am avut cateva… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

