Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, a cerut sambata omologului sau din Myanmar, Kyaw Tin, eliberarea imediata a doi jurnalisti ai agentiei Reuters, acuzati de detinere de documente clasificate in timp ce investigau in legatura cu un masacru in randul minoritatii musulmane rohingya, informeaza…

- Secretarul de stat american, Mike Pompeo, a anuntat sambata ca Statele Unite vor aloca aproape 300 de milioane de dolari pentru securitate in sud-estul Asiei, informeaza Reuters, conform agerpres.ro. Pompeo a dezvaluit presei intentiile SUA cu ocazia reuniunii ministrilor de externe din tarile…

- Secretarul de Stat american, Mike Pompeo, a declarat in Singapore ca activitatile nucleare ale Coreei de Nord nu sunt in acord cu angajamentul luat de liderul nord-coreean, Kim Jong-un, privind dezarmarea nucleara, scrie Reuters. „Kim si-a luat angajamentul de a ajunge la dezarmarea nucleara. Lumea…

- Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu i-a spus omologului sau american Mike Pompeo ca amenintarile si sanctiunile nu functioneaza cu Turcia, dupa ce Washingtonul a impus sanctiuni impotriva Ankarei in legatura cu detentia unui pastor american, relateaza vineri France Presse, potrivit Agerpres.…

- Mevlut Cavusoglu, ministrul turc de Externe, i-a spus secretarului american de stat, Mike Pompeo, ca Turcia nu va ceda amenintarilor Statelor Unite, dupa ce presedintele american Donald Trump a amenintat ca va impune sanctiuni economice Administratiei de la Ankara, relateaza Reuters.

- Secretarul de Stat american, Mike Pompeo, a discutat cu ministrul de Externe al Coreei de Sud, Kang Kyung-Wha, pentru a stabili care vor fi urmatorii pasi in relatiile cu statul nord-coreean dupa summit-ul istoric intre Donald Trump si Kim Jong-un de la Singapore, scrie Reuters.

- Secretarul de stat american, Mike Pompeo, a recunoscut joi ca exista in continuare un ''risc'' sa nu se ajunga la pace in Peninsula Coreeana, la doua zile dupa summitul istoric dintre liderul nord-coreean Kim Jong Un si presedintele american Donald Trump din Singapore, relateaza AFP.…

- Statele Unite au incercat joi sa le ofere asigurari aliatilor lor asiatici, dupa summitul dintre Donald Trump si Kim Jong Un, dand asigurari ca liderul nord-coreean a ”inteles” ca ”denuclearizarea” este necesar sa aiba loc rapid si ca sanctiunile nu vor fi ridicate decat la finalul acestui proces, relateaza…