Presedintele Sindicatului National Sport si Tineret, Andy Nagy, a declarat, marti, pentru AGERPRES, la finalul mitingului organizat in fata sediului Ministerului Tineretului si Sportului, ca MTS a alocat bugetele pe 2021 "pe smecherie", invers decat au solicitat reprezentantii directiilor judetene si ale unitatilor subordonate, astfel incat banii sa nu poata fi cheltuiti si sa fie inapoiati Guvernului.



"Am facut un miting anti-saracie pentru ca bugetele sunt in continuare alocate pe smecherie, fara niciun fel de criterii, fara transparenta. Nu stim cum se ajunge la bugetele acelea.…