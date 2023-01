Stiri pe aceeasi tema

- Muncitorii francezi au intrat joi in greva si au organizat marsuri de protest in toata tara, oprind circulatia trenurilor si productia de electricitate, in semn de protest fata de planurile Guvernului de a majora varsta de pensionare cu doi ani. Aceste greve sunt un test important pentru presedintele…

- transmite Reuters. Liderii UE urmeaza sa discute despre o astfel de politica industriala pentru blocul celor 27 de natiuni la un summit din 9-10 februarie la Bruxelles, ingrijorati ca Legea de reducere a inflatiei, de 369 de miliarde de dolari, a Washingtonului, care subventioneaza produse de la baterii…

- Cotidianul catalan La Vanguardia scrie ca Emmanuel Macron si 12 ministri francezi urmeaza sa participe, la 19 ianuarie, la un summit francezo-spaniol, la Barcelona. Guvernul a anuntat ca premierul Elisabeth Borne urmeaza sa nu-l insoteasca pe Emmanuel Macron la summit, pentru ca cei doi reprezentanti…

- La Consulatul General al Romaniei din New York, a avut loc o intalnire de lucru intre Corina Martin, secretar general FPIOR si Sarmiza Bumbaru, ministru consilier al Biroului de Promovare Comercial-Economica din cadrul Consulatului General al Romaniei. ”In industria ospitalitatii din Romania stim bine…

- Prim-viceprim-ministrul din Kosovo, Besnik Bislimi, a declarat, pentru un post de radio britanic, ca Rusia alimenteaza tensiunile dintre Serbia și Kosovo ca sa distraga atenția de la invazia Ucrainei. „Exista o tendința din partea Rusiei sa devieze sau sa distraga atenția de la Ucraina” prin dechiderea…

- Marius Budai, ministrul Muncii, a anunțat, luni, ca a inceput tiparirea taloanelor de pensie aferente lunii ianuarie din 2023. Taloanele de pensie despre care Marius Budai prevad pensiile marite. „Se tiparesc deja taloanele de pensie aferente lunii ianuarie 2023, care prevad pensiile marite, dar si…

- UPDATE – „Sindicatele si patronatele au acceptat, in cadrul discutiilor din CNT, propunerea PSD, anuntata de presedintele Marcel Ciolacu, de marire a salariului minim brut la 3.000 de lei, cu 200 lei netaxabili, dar si la 4.000 lei brut in domeniul constructiilor, in anul 2023. Discutia ramane deschisa…

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, și-a exprimat ingrijorarea cu privire la posibila producție și utilizare de catre Ucraina a unei „bombe murdare”, un dispozitiv format din explozibili convenționali alaturi de material radioactiv care urmeaza sa fie impraștiat in explozie, potrivit Le Monde…