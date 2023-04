Stiri pe aceeasi tema

- Membrii Sindicatului National APIA isi manifesta profunda dezamagire cu privire la blocarea proiectului de lege 10/2023, constand in uniformizarea salarizarii personalului Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura.

- Salariații APIA cer uniformizarea salariilor la nivel de agenție și amenința cu proteste Membrii Sindicatului National APIA reclama blocarea proiectului de lege 10/2023, constand in uniformizarea salarizarii personalului Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, si transmit ca vor demara…

- Economie Salariații A.P.I.A. NU solicita majorari salariale, ci indreptarea unei erori! / Comunicat de presa aprilie 6, 2023 08:58 Membrii Sindicatului Național APIA afiliați la Federația AGROSTAR iși manifesta profunda dezamagire cu privire la blocarea Plx 10/ 2023, constand in uniformizarea salarizarii…

- Romanii care lucreaza in institutiile statului vor primi salarii mai mari, in perioada urmatoare chiar și cu pana la 25%. Pe lista se afla personalul de la Agentia Nationala de Integritate, dar și angajații de la mai multe instituții subordonate Ministerului Agriculturii. Este vorba de majorari in lanț…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) ii informeaza pe crescatorii de vaci care detin permanent bovine inscrise in Baza Nationala de Date (BND) ca pot depune, pana pe 23 martie 2023 inclusiv, cereri de finantare prin schema de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii, in anul…

- Perchezițiile desfașurate astazi de catre ofițerii anticorupție la angajații Agenției pentru Intervenție și Plați in Agricultura vizeaza 26 de cauze penale pornite pe fapte de abuz de putere, abuz in serviciu, corupere pasiva și activa, trafic de influența și spalare de bani. Detaliile au fost oferite…

- In rechizitoriul prin care procurorii DNA Constanța l-au trimis in judecata, vineri, pe Dumitru Dumitrașcu, fost director general adjunct al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, sunt descrise, printre altele, conversațiile pe care acesta le avea cu preotul Florian Seimeanu, din satul…

- Consilier de la APIA Alba trimis in JUDECATA de DNA: Ce invinuri i se aduc Consilier de la APIA Alba trimis in JUDECATA de DNA: Ce invinuri i se aduc Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Alba Iulia au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatului…