Campioana României la baschet feminin vine, miercuri, la Arad

FCC Baschet UAV Arad primește miercuri, de la ora 18.30, vizita campioanei ACS Sepsi SIC Sfântu Gheorghe, la Sala Polivalentă. Partida contează pentru etapa a... The post Campioana României la baschet feminin vine, miercuri, la Arad appeared first on Special Arad · ultimele știri… [citeste mai departe]