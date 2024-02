Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat miercuri ca demiterea directorului general al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), Ionut Lupu, ‘tine nemijlocit de activitatea interna de la nivelul Ministerului Agriculturii’. Nicolae Ciuca a fost intrebat, la Palatul Parlamentului,…

- Cei doi lideri ai Coaliției, Nicolae Ciuca și Marcel Ciolacu, au fost intrebați miercuri seara despre demiterea directorului general al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), liberalul Ionut Lupu, in contextul in care acesta ar fi depus o plangere la DNA in care a denunțat presiuni…

- Conform comunicatului de presa al AUR, „in realitate, pesedistii sunt deranjati ca seful APIA a semnalat tunul de cinci milioane de euro pe care firmele apropiate baronului Paul Stanescu urmau sa il dea statului roman, prin subventiile cerute pentru recoltarea stufului din Delta Dunarii. Procedura,…

- Directorul general al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), Ionut Lupu, a fost demis, marti seara, de ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu, din cauza intarzierilor la plata a subventiilor catre fermieri si a blocajului din sistem, conform agerpres.ro. “Am…

- Directorul general al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), Ionut Lupu, a fost demis, in aceasta seara, de ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu, din cauza intarzierilor la plata a subventiilor catre fermieri si a blocajului din sistem, a declarat ministrul…

- Directorul general al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), Ionut Lupu, a fost demis, marti seara, de ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu. Motivul invocat au fost intarzierile la plata a subventiilor catre fermieri si blocajul din sistem, informeaza Agerpres.…

- Directorul general al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), Ionut Lupu, a fost demis, marti seara, de ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu, din cauza intarzierilor la plata a subventiilor catre fermieri si a blocajului din sistem. „Am semnat ordinul de demitere…

- Discutii aprinse intre protestatarii de la APIA, care au iesit sa isi strige nemultumirile in fata Ministerului Agriculturii, si ministrul Florin Barbu.Angajati ai Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), membri ai Federatiei Agrostar, vor picheta timp de trei zile, in perioada…