Stiri pe aceeasi tema

- Simularea pentru Evaluarea Naționala 2024 va incepe luni, 5 februarie, cand elevii clasei a VIII-a vor susține proba la Limba Romana, anunta ministerul Educatiei. Rezultatele vor fi comunicate in 23 februarie."Luni, 5 februarie, incep simularile pentru evaluarea nationala a absolventilor clasei a VIII-a…

- Consiliul Superior al Magistraturii a anuntat stabilirea probelor scrise din cadrul Examenului de capacitate al judecatorilor si procurorilor stagiari. Conform datelor oficiale, in data de 30 ianuarie 2024, magistratii stagiari vor sustine proba scrisa la disciplinele Drept civil si Drept procesual…

- Ministerul Educației a stabilit cand va avea loc simularea probelor scrise la Bacalaureatul din 2024, oferind astfel elevilor oportunitatea de a se familiariza cu rigorile examenului inaintea momentului decisiv. Simulare Bacalaureat 2024 – cand vor avea loc probele scrise. Cand are loc simularea la…

- Continue reading Anunț privind organizarea examenului de promovare in grad profesional imediat superior celui deținut de un funcționar public din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Timiș, in data de 19.02.2024 – proba scrisa at Info real.

- Profesorii care copiaza la Titularizare, sau care incearca sa copieze, nu mai pot fi nici macar profesori suplinitori Frauda la proba scrisa de la Titularizare va fi pedepsita de Ministerul Educației mai drastic ca pana acum. Intr-un anunț pe Facebook, instituția scrie ca la proba scrisa din 2024, programata…

- Definitivat 2024: Modele de subiecte pentru candidați, publicate de minister. Proba scrisa, in 24 iulie. Calendar Definitivat 2024: Ministerul Educației a publicat modele de subiecte pentru examenul din 24 iulie. Prin concursul de definitivat, cadrele didactice cu cel puțin un an de vechime in invațamant…

- Simularea la nivel național pentru Evaluarea Naționala la clasa a VIII-a (EN VIII) 2024 se va susține la inceputul lunii februarie, in zilele de 5-7, potrivit calendarului de simulari organizate de Ministerul Educației. Simularea de Bacalaureat (BAC) 2024 organizata la nivel național pentru elevii din…

- Titularizare 2024: proba scrisa, in 17 iulie. Calendarul concursului. Profesorii se vor putea titulariza și pe jumatate de norma Titularizare 2024: Ministerul Educației a publicat, in consultare publica, metodologia și calendarul concursului de Titularizare pentru anul viitor. Proba scrisa va fi organizata…