Simptomele variantei Omicron: Ce știm despre acestea Varianta noului coronavirus, celebrul Omicron, este asociata cu multe simptome. In primul rand, in multe cazuri infectarea cu Omicron este asimptomaptica. Potrivit unui studiu, publicat in data de 4 decembrie, pe baza observațiilor referitoare la peste 29 de milioane de persoane, aproximativ 40% erau cazuri asimptomatice. A doua informație, imensa majoritate prezinta simptome ușoare. Doar 2% dintre pacienții confirmați au fost spitalizați și foarte puțini dintre aceștia au avut nevoie de asistența medicala in terapie intensiva. Aceste date confirma tendințele din ultimele saptamani. Totuși, aceleași… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

