- Premierul olandez, Mark Rutte, i-a cerut premierului israelian Benjamin Netanyahu sa dea dovada de „retinere” in ceea ce priveste utilizarea fortei in Gaza, inainte de a se intalni cu presedintele Autoritatii Palestiniene, Mahmoud Abbas, pentru a discuta despre ciclul de violenta declansat de Hamas,…

- Hamas a facut publica prima filmare cu o ostatica din Israel. In imaginile video apare o tanara care are o rana la mana. Aceasta spune ca este ingrijita și ca primește medicamente. Ostatica ar avea și cetațenie franceza. Gruparea terorista Hamas a publicat luni primul videoclip in care apare unul dintre…

- Furia creste la Tel Aviv. Un protest a fost organizat sambata in fata Ministerului Apararii din Tel Aviv, initiat de un membru al familiei uneia dintre persoanele tinute ostatice de Hamas, caruia i s-au alaturat ulterior zeci de persoane, scrie Times of Israel. Monica Levy, supravietuitoare a atacului…

- Ministrul diplomatiei publice din Israel, Galit Distel Atbaryan, membra Likud, partidul premierului Benjamin Netanyahu, a anuntat joi seara ca demisioneaza din functie. Ea s-a plans de faptul ca ministerul sau, deseori ironizat, a fost lasat fara nicio putere in contextul conflictului cu Hamas, relateaza…

- Benjamin Netanyahu spune ca raspunsul Israelului la atacul Hamas va „schimba Orientul Mijlociu”. Hamas amenința ca va executa prizonierii civili daca Israelul va continua sa bombardeze casele civile din Gaza.

- In doua zile de razboi intre organizatia islamista palestiniana Hamas si Israel, bilantul este de 1.200 de morti si 4.500 de raniti, multi dintre ei civili, de ambele parti ale conflictului. Dintre acestea, peste 700 de persoane au fost ucise in Israel si peste 2.

- Țarile musulmane strang randurile in jurul Hamas: surpriza vine insa din Germania! Multe țari occidentale și-au anunțat sprijinul pentru Israel, dupa atacul Hamas de sambata,... The post Țarile musulmane strang randurile langa Hamas: miting anti-Israel in Germania! appeared first on Special Arad · ultimele…

- Luptele continua in zona de Sud, unde au fost primele atacuri ale teroristilor Hamas. Insa este presiune si in nordul tarii, unde Hezbollah a tras din Liban zeci de rachete. Sute de oameni au murit, sunt mii de raniti, iar spitalele sunt pline.