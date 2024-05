Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep - McCartney Kessler, meci contand pentru primul tur al turneului WTA 125 de la Paris (Franta), este programat, marti, 14 mai, nu inainte de ora 15:15, pe terenul central al complexului Lagardere din Bois de Boulogne, si va fi transmis in direct de Digi Sport 2.

- Sloane Stephens (31 de ani, locul 41 WTA) a dezvaluit ca „am plans o saptamana” dupa ce a pierdut finala Roland Garros 2018, 6-3, 4-6, 1-6 cu Simona Halep. Pe 9 iunie 2018, Simona Halep a caștigat primul ei turneu de Grand Slam. Jucatoarea din Romania s-a impus pe zgura din Paris, la Roland Garros,…