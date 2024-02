Simona Halep: un subiect abuzat iresponsabil Parcurgem un pic presa online. Incercam sa ințelegem ce-i, de fapt, cu Simona Halep. Descoperim un site interesant, prevazut cu un tab dedicat acestui subiect. Simona Halep. Preluam titlurile articolelor publicate in ultimele 48 de ore. Și nu ințelegem mai nimic. Iata titlurile, in ordine cronologica: Au distrus-o pe Simona Halep! S-a aflat chiar acum adevarul Simona Halep și-a demonstrat nevinovația. ITIA a recunoscut Verdict favorabil pentru Simona Halep! Primele semne au venit deja TAS a facut anunțul oficial! Ce decizie a luat dupa audierile Simonei Halep Simona Halep demonstreaza ca nu e… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Am vazut ce s-a dat in presa despre povestea asta, dar nu este chiar așa. Din punctul meu de vedere, divorțul de Daniela Nane e un non-subiect. Noi doi am divorțat mai demult, nu acum, cand a aflat și presa. Chiar nu vreau sa intru in detalii și Nu am ce sa spun mai multe despre treaba asta. Pana la…

- Sindicatele din cadrul Complexului Energetic Oltenia au primit la finalul saptamanii trecute proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024. Cifrele nu sunt insa in masura sa ii mulțumeasca pe liderii de sindicat. Potrivit primelor informații, propunerea de majorare salariala ar fi de…

- Scandalul momentului din showbiz-ul romanesc, in care Florin Salam a fost acuzat ca a batut o tanara in varsta de 23 de ani in primele zile ale anului 2024, despre care s-a spus și ca ar fi agrest-o intr-o camera de hotel, inca ține primele pagini ale publicațiilor de la noi. Rasturnare de situație…

- Vești bune pentru transportul public din București. Saptamana aceasta vor ajunge in capitala primele troleibuze noi produse de Solaris. Noile troleibuze vor fi introduse pe traseu la finalul lui ianuarie, dupa o perioada de familiarizare a șoferilor cu noul mijloc de transport public. Anunțul a fost…

- Weekendul care tocmai a trecut a reprezentat un adevarat regal fotbalistic la Sala Sporturilor „Simona Amanar” din Constanta.Este vorba despre cea de-a 6-a editie a Trofeului Liga Old Boys la fotbal in sala, cea care si-a consumat primele doua etape.Tribunele au fost animate, iar spectatorii au gustat…

- Florin Tanasescu Intrucat expresia „Cine poate oase roade” a dat de furca lingviștilor, a fost necesara intervenția dentiștilor pentru a pune capat dilemei care macina de ani buni o parte din sectorul mioritic. Așadar, intr-o postare sponsorizata de Guvern, specialiștii in extras incisivi și implementat…

- Primele trei parți ale materialului „Un județ dupa chipul și asemanarea lui Ionel Arsene” le puteți citi aici , aici și aici . Modelul dupa care a fost abandonat proiectul Pavilionului Medical a fost urmat pas cu pas in cazul altuia, de o importanța vitala pentru spital: extinderea, reabilitarea si…

- Situație neașteptata la Inspectoratul de Poliție Județean Dambovița! Concursul organizat pentru ocuparea postului de șef al IPJ Dambovița, la inceputul acestei saptamani saptamani, a fost suspendat. Anunțul a fost facut, joi, de site-ul Poliției Romane, așa cum a oferit informații și cu privire la organizarea…