EUSEBIU HUȚAN: „Opera este o formă de entertainment” L-am invitat pe tenorul Eusebiu Huțan la un interviu despre muzica și Mari Intalniri, despre Italia și Romania și despre Sensul Operei in societatea contemporana. – Cum a inceput povestea cu Muzica?Povestea cu muzica a inceput relativ tarziu. Deși muzica a reprezentat pentru mine dintotdeauna un refugiu și un mod de a-mi exprima sentimentele, cand eram mici, fratele meu mai mic era cantarețul familiei (N.R.: Rade!). Așadar, nu am avut parte de educație muzicala pana dupa varsta de 20 de ani… In urma unor probleme cardiace, urmate de saptamani petrecute in spital, am simțit dorința de a ma exprima… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

