Simona Halep, trădată de la București Sportiva Simona Halep a spus la Antena 3 ca s-a simțit tradata de laboratorul de la București care i-a recoltat sangele. Simona Halep (32 de ani) a spus in emisiunea ”Sinteza zilei” de la Antena 3 ca proba de sange luata de laboratorul de la București a fost ținuta in condiții greșite și nu s-a ferit sa spuna ca a fost nevoie de tradare. ”Acum sa povestesc cum am descoperit de unde vine treaba cu sangele. La Lausanne erau foarte multe ecrane in mijloc, direct in fața mea. Fratele meu era la doua scaune de mine, avocații langa mine. Apare documentul, iar fratele imi spune ca scrie in romanește.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Simona Halep a povestit, joi, 7 martie, la Antena 3, ca a trecut prin momente teribile, in care a vrut sa renunțe, dupa ce a fost suspendata 4 ani din tenis in cazul de dopaj de un „sistem” care, spune ea, parca nu voia sa se afle adevarul.„La Lausanne erau foarte multe ecrane in mijloc, direct in fața…

