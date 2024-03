Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep era la Dubai, unde s-a antrenat in ultima perioada, cand a aflat despre decizia TAS de a-i reduce perioada de suspendare de la 4 ani la 9 luni, dupa cum a declarat Stere Halep, tatal sportivei. Jucatoarea ar urma sa se intoarca in țara la noapte, in jurul orei 2.45. Celebrul avocat american…

- Simona Halep (34 de ani) ar fi primit o veste URIAȘA: TAS i-a redus pedeapsa la 9 luni, dupa audierile care au avut loc in perioada 7-9 februarie. Simona Halep a caștigat procesul cu ITIA la TAS! Suspendata la 4 ani in septembrie 2023, pedeapsa Simonei Halep a fost redusa la 9 luni, potrivit Euronews.…

- Simona Halep a dat in judecata compania care a produs suplimentul nutritiv care, in opinia ei, a fost cauza suspendarii sale din tenis. Sportiva cere daune de peste 10 milioane de dolari de la compania canadiana.

- Simona Halep este foc și para și vrea ca vinovații in cazul dopajului sa plateasca. Tenismena, in varsta de 32 de ani, a dezvaluit ca a luat suplimente Schinoussa in timpul turneului de la Flushing Meadows din 2022. In plus, Keto MCT pe care l-a luat a fost contaminat cu Roxadustat, dar nu era evidențiat…

- ​Simona Halep a fost audiata de catre Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne in perioada 7-9 februarie in scandalul de dopaj cu Roxadustat de la US Open 2022, insa sportiva este vazuta drept nevinovata de catre Elisabeta Lipa.

- In așteptarea judecarii apelului de la TAS, Simona Halep (32 de ani) se pregatește in speranța ca in 2024 va reveni pe teren.Suspendata pentru dopaj, Simona nu a mai jucat un meci oficial din august 2022, de la US Open, iar revenirea pe teren s-ar putea petrece tot pe taramul Statelor Unite ale Americii.Presa…

- TAS a anunțat, oficial, ca incepe procesul Simonei Halep. Sportiva de 32 de ani, suspendata 4 ani pentru dopaj, va fi audiata in perioada 7-9 februarie. Pe 12 septembrie, Simona Halep a fost suspendata vreme de 4 ani pentru doua incalcari ale regulamentului antidoping, utilizarea unei substanțe interzise,…

- TAS a anunțat oficial ca incepe procesul Simonei Halep. Sportiva de 32 de ani, suspendata 4 ani pentru dopaj, va fi audiata in perioada 7-9 februarie. Pe 12 septembrie, Simona Halep a fost suspendata vreme de 4 ani pentru doua incalcari ale regulamentului antidoping, utilizarea unei substanțe interzise,…