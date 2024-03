Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a anuntat, joi seara, ca va participa la turneul Miami Open, dupa ce TAS i-a redus suspendarea pentru dopaj de la patru ani la noua luni.“Sunt incantata sa va anunt pe toti ca voi reveni in circuitul WTA peste doua saptamani, la Miami Open! Multumesc turneului pentru ca mi-a oferit aceasta…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep a conformat, joi seara, intr-o postare pe Instagram, ca isi va face revenirea oficiala in circuitul profesionist la turneul WTA 1.000 de la Miami. ‘‘Sunt incantata sa va anunt ca imi voi face revenirea in circuitul WTA in doua saptamani la @miamiopen! Multumesc…

- Patrick Mouratoglou și-a asumat tarziu responsabilitatea in scandalul de dopaj in care a fost implicata Simona Halep, iar dupa ce TAS (Tribunalul de Arbitraj Sportiv) a redus pedeapsa de la 4 ani la 9 luni, antrenorul francez este aspru criticat de unii dintre jurnaliștii americani.

- Simona Halep a facut o declarație publica, prin intermediul unui comunicat, dupa ce Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a admis apelul sau si i-a redus la noua luni suspendarea de patru ani dictata de Agentia Internationala pentru Integritatea Tenisului (ITIA). Tenismena noastra a sustinut, de cand…

- Agentia Internationala pentru Integritate in Tenis (ITIA), care a suspendat-o pe Simona Halep timp de patru ani in septembrie 2023 pentru dopaj, a anuntat ca asteapta decizia competa si motivata a TAS, dar sportiva poate reveni imediat in competitii.„Agentia Internationala pentru Integritate in Tenis…

- Audierile la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne (TAS), in cazul de dopaj al Simonei Halep, au durat 3 zile. Vineri seara, sau incheiat. Fosta campioana de la Wimbledon (2019) a avut parte de susținere puternica la Lausanne, unde a fost insoțita in permanența de avocatul american Howard Jacobs,…

- Simona Halep se afla la Lausanne pentru a doua runda de audieri de la Tribunalul de Arbitraj Sportiv. Sportiva s-a prezentat joi dimineața la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne alaturi de trei avocați. La TAS au aparut, intre timp, și Patrick Mouratoglou, fostul antrenor al Simonei, dar și…

- Simona Halep, suspendata din tenis pentru patru ani pentru dopaj, a dezvaluit intr-un interviu acordat Euronews ca nu a mai vorbit cu fostul ei antrenor Patrick Mouratoglu de cateva luni și nu se mai antreneaza la academia pe care francezul o conduce.„Am incetat sa mai lucrez cu Academia (Mouratoglu)…