- Simona Halep continua sa traverseze o perioada agitata, iar sportiva din Romania a fost suspendata 4 ani pentru dopaj. Simona Halep a fost depistata pozitiv la un test anti-doping facut dupa US Open, insa jurnaliștii britanici au lansat o noua varianta. Concret, jucatoarea din Romania ar fi fost dopata…

- Simona Halep nu va participa la US Open 2023, dar Romania va avea mai mulți reprezentanți la ultimul Grand Slam al anului. Gabriela Ruse, Jaqueline Cristian și Miriam Bulgaru sunt primele care vor evolua la Flushing Meadows, ele urmand sa joace in primul tur al calificarilor.

- Simona Halep este suspendata provizoriu pentru dopaj de aproape 11 luni, dar se antreneaza intens, de parca ar urma sa intre pe teren peste cateva ore. Jurnaliștii de la Essentially Sports sunt incantați de efortul și determinarea ei și au publicat un material in care au laudat-o și in care au vorbit…

- Simona Halep primește vește proaste. Președintele Federației Romane de Tenis ii transmite ca va fi cu siguranța suspendata, in urma acuzațiilor de dopaj. George Cosac a acordat un interviu in care a spus ca jucatoarea din Romania nu are nicio șansa sa scape fara pata din acest scandal și nu crede ca…

- Pablo Gaitan, mijlocaș argentinian aflat de trei ani in țara noastra, acum transferat la nou promovata Oțelul Galați, s-a deprins cu stilul de viața romanesc și a explicat ce a invațat aici, departe de locurile natale.Este unul dintre fotbaliștii argentinieni care au sosit in Romania, s-au adaptat la…

- Mesaj emoționant pentru Simona Halep, din partea Biancai Andreescu. Tenismena care ocupa locul 50 in clasamentul WTA, a facut mai multe declarații la sfarșitul meciului de la Wimbledon. Sportiva a avut și un mesaj pentru fanii din Romania, care o susțin necondinționat. Ce mesaj a transmis Bianca Andreescu?…

- Sorana Cirstea s-a calificat in turul trei de la Wimbledon, dupa ce a invins-o, in trei seturi epuizante, pe Jelena Ostapenko, sportiva care a caștigat turneul de la Roland Garros, in anul 2017, in urma unui finale cu Simona Halep. Jucatoarea din Romania a acordat un interviu la finalul partidei și…

- Irina Begu a coborat un loc si este pe pozitia 30, cu 1342 puncte, in clasamentul WTA dat publicitatii luni. Begu este jucatoarea din Romania cel mai bine clasata in ierarhia feminina.Urmatoarea romanca din clasament este Sorana Cirstea, aflata pe locul 37, in coborare un loc, cu 1187 puncte, conform…