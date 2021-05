Simona Halep, primul mesaj dupa ce a abandonat Turneul de la Roma: „Am ruptura musculara la gamba stanga”

Stiri pe aceeasi tema

- „Din nefericire, testul cu ultrasunete a aratat ca am ruptura musculara la gamba stanga. Voi face un RMN maine pentru a intelege gravitatea accidentarii, insa in acest moment nu stim care va fi timpul de recuperare. Sunt foarte dezamagita sa parasesc in acest fel turneul de la Roma…”, a scris Simona…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep a anuntat, miercuri seara, pe Twitter, ca a suferit o ruptura musculara la gamba stanga, motiv pentru care a fost nevoita sa abandoneze in turul al doilea la Roma, in meciul cu germanca Angelique Kerber, potrivit Agerpres.

- Simona Halep a anuntat, miercuri seara, pe Twitter, ca a suferit o ruptura musculara la gamba stanga, motiv pentru care a fost nevoita sa abandoneze in turul al doilea la Roma, in meciul cu germanca Angelique Kerber. ''Din nefericire, testul cu ultrasunete a aratat ca am ruptura musculara…

- Simona Halep a anuntat in aceasta seara, pe Twitter, ca a suferit o ruptura musculara la gamba stanga. Ea a fost nevoita sa abandoneze in turul al doilea la Roma, in meciul cu Angelique Kerber.

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep a anuntat, miercuri seara, pe Twitter, ca a suferit o ruptura musculara la gamba stanga, motiv pentru care a fost nevoita sa abandoneze in turul al doilea la Roma, in meciul cu germanca Angelique Kerber. Unfortunately an ultrasound has revealed that I have a…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep a fost nevoita sa abandoneze meciul cu germanca Angelique Kerber, dupa ce a suferit o accidentare la gamba stanga, in timpul jocului, la scorul de 6-1, 3-3, potrivit Mediafax.

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep a fost nevoita sa abandoneze in meciul cu germanca Angelique Kerber, miercuri, in runda a doua a turneului WTA 1.000 de la Roma, dotat cu premii totale de 1.577.613 euro, din cauza unor probleme la gamba piciorului stang. Halep (29 ani), numarul trei…

- Belinda Bencic (favorita 6) este cel mai important nume care a parasit, marți, turneul WTA de la Doha. Elvețianca a fost învinsa în doua seturi, scor 6-2, 6-3, de americanca Madison Keys. În optimile competiției s-au calificat Misaki Doi, Laura Siegemund, Madison Keys, Jessica Pegula…