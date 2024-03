Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a plecat, luni dimineata, la Miami, unde va participa la primul turneu dupa un an si jumatate. Jucatoarea romana de tenis a declarat ca nu si-a stabilit inca obiectivele pentru urmatoarea perioada, in condițiile in care ii va fi greu sa reintre in forma care a consacrat-o.

- Simona Halep a plecat luni dimineața spre Statele Unite, unde va juca in primul sau turneu dupa un an și jumatate de pauza. A primit o invitație la Miami inca de a doua zi dupa ce Tribunalul de Arbitraj Sportiv i-a redus suspendarea.

- Dupa o pauza de un an și jumatate, Simona Halep va reveni pe terenurile de tenis, fosta lidera mondiala plecand luni dimineața spre Miami. Sportiva nu a mai jucat un meci oficial din august 2022, iar acum iși va face debutul la turneul de categorie WTA 1000 din Florida (17-31 martie). Halep a primit…

