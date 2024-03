Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (32 de ani) se pregatește de revenirea pe teren, la turneul de la Miami. Iar la antrenamentul de dinainte primului meci, cu Paula Badosa (26 de ani, 73 WTA), din Spania, a fost atent supravegheata de fostul antrenor, Darren Cahil (58 de ani). Simona Halep (32 de ani) debuteaza azi in turul…

- Simona Halep asteapta cu nerabdare sa intre pe teren la Miami pentru a disputa primul sau meci oficial dupa 1 an si 7 luni de pauza. Constanteanca o va intalni pe iberica Paula Badosa, o jucatoare experimentata care, insa, are foarte multe fluctuatii in evolutiile sale. Partida se va juca in aceasta…

- Simona Halep (32 de ani) debuteaza azi in turul 1 al turneului de la Miami. Va juca, nu inainte de ora 22:00, cu Paula Badosa (26 de ani, 73 WTA), din Spania. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro. Meciul Simona Halep – Paula Badosa va fi in direct pe DigiSport 2Caștigatoarea va juca in turul 2 cu bielorusa…

- Simona Halep va reveni pe teren la Miami, iar prima sa adversara dupa o pauza de un an și 7 luni va fi Paula Badosa din Spania, 73 WTA. Meciul va avea loc in aceasta noapte, insa ora de start nu se cunoaste cu exactitate.Simona Halep nu mai e in acest moment in clasamentul WTA, așa ca a fost nevoie…

- Simona Halep isi pregatește revenirea pe teren la Miami, unde o va intalni pe spaniola Paula Badosa (73 WTA) in primul tur al turneului WTA. Turneul de la Miami va fi transmis in direct pe canalele Digi Sport in perioada 19-31 martie. Meciurile din turul intai se vor disputa incepand de marți, 19 martie,…

- Simona Halep a plecat luni dimineața spre Statele Unite, unde va juca in primul sau turneu dupa un an și jumatate de pauza. A primit o invitație la Miami inca de a doua zi dupa ce Tribunalul de Arbitraj Sportiv i-a redus suspendarea.

- Echipa naționala de handbal masculin joaca marți cu Croația, in ultimul meci din grupa B a Campionatului European.Naționala de handbal masculin joaca marți, de la ora 19, ultima partida din grupa B a Campionatului European, cu Croația. In competiția care se desfișoara in Germania Romania a…

- Transferul lui Radu Dragușin (21 de ani) la Tottenham a ajuns și in presa din Spania, care a amintit de interesul Barcelonei. Internaționalul roman a fost pe lista trupei lui Xavi in aceasta iarna, insa catalanii nu avut forța necesara ca sa satisfaca pretențiile celor de la Genoa. Iar dupa ce Dragușin…