- Simona Halep nu are adversar in momentul de fata! Romanca noastra a cucerit, astazi, trofeul de la Roma, dupa un meci senzational cu cehoaica Pliskova, in finala turneului italian. Campioana de la Wimbledon jucat imperial in ultimul act al turneului, a facut legea pe teren, iar mingile trimise cu reverul…

- Simona Halep a facut un meci senzational in semifinale la Roma. Dupa ce jocul precedent, cu Putintseva, s-a incheiat mai repede decat ne asteptam cu totii, campioana noastra s-a duelat in penultimul act al turneului italian cu Garbine Muguruza. Halep a avut o prestatie de invidiat, reverul a fost la…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul 2 mondial, s-a calificat fara mari emotii in optimile de finala ale turneului WTA de la Roma, unde este principala favorita, impunandu-se miercuri in doua seturi, 6-3, 6-4, in fata italiencei Jasmine Paolini, locul 99 in ierarhia internationala. Simona…

- Simona Halep a refuzat sa participe la US Open din cauza pandemiei, dar va concura la turneul de la Roma si la Roland Garros. Simona Halep este pe locul 4 in topul Forbes al celor mai bine platite sportive din perioada iunie 2019 – iunie 2020. Simona Halep, cea mai buna jucatoare de tenis din Romania,…

- Simona Halep a declarat, dupa ce a câstigat Praga Open, ca va lua o decizie, luni, privind participarea ei la US Open, potrivit News.ro."Luni, mâine, voi lua o decizie privind US Open, acum e prea repede sa iau o decizie, vreau sa ma bucur de aceasta victorie si apoi ma voi…

- Simona Halep a caștigat finala turneului de la Praga, primul turneu la care a participat dupa pauza impusa de pandemia de coronavirus. Romanca noastra s-a impus categoric in fața lui Elise Mertens, ieșind victorioasa cu un scor de 6-2, 7-5.

- Simona Halep s-a calificat in sferturile de finala la WTA Praga, dupa ce a invins-o pe Barbora Krejcikova, scor 3-6, 7-5, 6-2. Romanca iși continua drumul spre cel de-al 21-lea titlu de simplu al carierei. Vineri o va infrunta pe Magdalena Frech in sferturile de finala ale competiției. Au fost victorii…

- Simona Halep s-a calificat in turul 2 la WTA Praga, dupa ce a trecut de Polona Hercog, scor 6-1, 1-6, 7-6. A fost o partida cu multe rasturnari de situatie si nu mai putin de sase mingi de meci ratate de Simona Halep. Romanca a obtinut in cele din urma calificarea, chiar daca a recunoscut […] The post…