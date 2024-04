Stiri pe aceeasi tema

- In a doua semifinala a zilei de sambata la Stuttgart, ucraineanca Marta Kostyuk, locul 27 mondial, a caștigat in fața campioanei in exercițiu de la Wimbledon, Marketa Vondrousova. Kostyuk este prima ucraineanca care ajunge in finala de la Stuttgart, depașind semifinala Elinei Svitolina, din 2021.

- Marta Kostyuk este una dintre cele mai in forma jucatoare din circuit și a demonstrat acest lucru și la turneul WTA 500 de la Stuttgart. Dupa ce le-a eliminat pe Laura Siegemund (campioana din 2017) și Qinwen Zheng (favorita 5), sportiva din Ucraina a trecut și de Coco Gauff (caștigatoarea US Open 2023)…

- Corona Brașov este campioana ediției 2023-2024 a Erste Liga, dupa 4-0 cu Ferencvaros. Pentru brașoveni urmeaza duelul din finala Campionatului Național, contra lui Sport Club Miercurea Ciuc. Corona Brașov este campioana ediției 2023-2024 a Erste Liga. Echipa antrenata de canadianul Dave MacQueen a invins-o…

- Echipele Paris Basketball si JL Bourg vor disputa finala BKT EuroCup, in sistemul ”cel mai bun din trei meciuri”. Campioana U BT Cluj s-a oprit in sferturile de finala, potrivit news.ro In timp ce Paris Basketball a trecut de London Lions in semifinale in doua partide (99-86 si 93-85), JL Bourg a…

- Nationala Frantei a castigat duminica, la Koln, medalia de aur a Campionatului European, dupa ce a invins in finala si dupa prelungiri reprezentativa Danemarcei, scor 33-31 (14-14, 27-27). A fost ultimul meci la un Campionat European pentru Nikola Karabatic, jucatorul nationalei Frantei.Franta isi…

- Jannick Sinner (22 de ani, 4 ATP) l-a invins pe Daniil Medvedev (27 de ani, 3 ATP) cu 3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3 in finala Australian Open, la capatul unui meci in care italianul a revenit miraculos de la 0-2 la seturi. Practic Yannik Sinner a scris istorie la Melbourne si a obtinut primul sau trofeu de…

- Aryna Sabalenka (25 de ani, 2 WTA) a caștigat Australian Open, dupa ce a dominat clar finala cu Qinwen Zheng (21 de ani, 15 WTA), scor 6-3, 6-2. Sportiva din Belarus a caștigat la Melbourne pentru al doilea an consecutiv. Finala a durat doar o ora și 16 minute, Sabalenka nu a avut emoții și a reușit…