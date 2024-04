Stiri pe aceeasi tema

- Eveniment gazduit de Cinema Independența la Targoviște! Duminica, 28 aprilie, de la ora 19.00, va avea loc proiecția documentarului „Nasty – The Movie”, filmul despre viața și cariera legendarului tenismen Ilie Nastase, primul rockstar global al tenisului, alintat de public Nasty, Proiecția va avea…

- Premiera documentarului NASTY, despre viața și cariera lui Ilie Nastase, a adus impreuna unii dintre cei mai importanți sportivi romani din istorie, personalitați internaționale, vedete și mii de fani. Pe covorul roșu al evenimentului care a avut loc marți, 16 aprilie, la Sala Palatului din București,…

- Revenirea in tenisul profesionist a Simonei Halep a fost cu eșec la inceputul turneului Miami Open, ea fiind eliminata in primul tur de Paula Badosa. Deși, cu siguranța, jucatoarea de 32 de ani nu se numara printre favoritele la caștigarea titlului WTA 1000, acum ca s-a incheiat competiția feminina…

- Tenismenul german Boris Becker va participa la Bucuresti la premiera de gala a documentarului despre Ilie Nastase: "Nasty". Becker apare in film, unde vorbeste la superlativ despre sportivul roman. In 16 aprilie, el va fi prezent la evenimentul de la Sala Palatului alaturi de Nastase, Ion Tiriac, Nadia…

- Un nou film cu tematica sportiva se lanseaza in Romania. Vorbim despre filmul despre viața celui mai mare jucator de tenis pe care l-a avut Romania, Ilie Nastase. „Nasty - The Movie” va avea premiera de gala pe 16 aprilie Așteptarea a luat sfarșit, iar Ilie Nastase va avea in sfarșit un film biografic!…

- „Nasty”, un film documentar care aduce in prim-plan biografia legendarului tenismen Ilie Nastase, va fi disponibil in cinematografele din toata tara incepand din 16 aprilie.... The post „Nasty” – un documentar despre Ilie Nastase va avea premiera in 16 aprilie in toate cinematografele din tara appeared…

- „Baiatul rau al sportului”, „magnific”, „fermecator”, „temperamental”, „arogant”– sunt doar o parte dintre cuvintele folosite de-a lungul anilor de presa internationala pentru a-l descrie pe tenismenul roman Ilie Nastase. Viata si cariera primului numar 1 din istoria clasamentului ATP, controversele…

