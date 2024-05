Stiri pe aceeasi tema

- Este zi de sarbatoare in showbiz-ul romanesc și asta pentru ca Bibi iși sarbatorește ziua de naștere. Cantareața a implinit frumoasa varsta de 22 de ani. Iata cum petrece artista aceasta zi speciala, dar și ce fotografii a publicat pe rețelele de socializare!

- Vlad a vorbit codat in casa Mireasa, iar fanii emisiunii au facut tot felul de speculații. Simona Gherghe i-a spus tanarului la Mireasa: Capriciile Iubirii ca faptul ca nu a explicat clar la ce se referea, a dus la multe speculații pe grupurile emisiunii.

- Zi speciala in familia Simonei Gherghe! Prezentatoarea TV și barbatul alaturi de care traiește o frumoasa poveste de dragoste de mai mulți ani, tatal copiilor ei, celebreaza șapte ani de cand s-au casatorit civil. Ce mesaj a transmis vedeta cu aceasta ocazie.

- Simona Gherghe iși sarbatorește fiica și șoțul! Astazi este ziua lor onomastica, astfel ca le-a transmis un mesaj impresionant. Se pare ca Sfantul Gheorghe este foarte important pentru ei, caci face parte din familia lor de multe generații! Mesajul prezentatoarei TV a fost o surpriza minunata pentru…

- Astazi ar fi trebuit sa fie motiv de sarbatoare in familia lui Costel Corduneanu. Interlopul ar fi implinit 55 de ani, iar familia a fost la mormantul lui. Soția lui, Grațiela, și fiica lor iși revin cu greu din șocul pierderii.

- Este zi de sarbatoare in familia lui Pepe și asta pentru ca artistul o sarbatorește pe fiica lui cea mica. Rosa a implinit frumoasa varsta de 9 ani. Cu ocazia acestei zile extrem de speciale, Yasmine Pascu i-a transmis un mesaj emoționant. Iata ce a postat soția cantarețului pe rețelele de socializare!

- Zi de bucurie pentru Hatice de la Mireasa, sezonul 7! Tanara iși sarbatorește ziua de naștere. Fosta concurenta de la Mireasa a implinit varsta de 30 de ani. Iata cum a surprins-o soțul ei, Mihai Grosu, cu aceasta ocazie!

- Astazi a fost sarbatoare mare in familia Irinei Deaconescu și a lui Cristi Manea. Venus, fiica cea mica a cuplului a implinit astazi varsta de doi ani. Iata cum a fost sarbatorita micuța, in ciuda faptului ca tatal ei se afla la meciul dintre Romania și Columbia, in Madrid.