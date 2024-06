O nouă descoperire de senzație dezvăluie un templu ascuns sub Parthenon! Avem aici o noua revelație care poate schimba cursul istoriei Greciei antice! Arheologii, harnici și neobosiți, au descoperit indicii ce sugereaza existența unui templu ascuns sub actualul Parthenon. Descoperirea, bazata pe insemne grafice antice, ofera noi perspective asupra trecutului Acropolei din Atena. Descoperirea graffitilor Pe un afloriment de marmura situat la aproximativ 20 de kilometri […] The post O noua descoperire de senzație dezvaluie un templu ascuns sub Parthenon! appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Arheologii din Spania au descoperit o placa de piatra antica inscriptionata cu alfabetul complet al civilizatiei pierdute Tartessos, mai veche cu 400 de ani decat Piatra din Rosetta, scrie Live Science. Aceasta placa, gasita la Casas del Turunuelo, in provincia Badajoz, dateaza din jurul anului 600…

- Un misterios graffiti ce ar data din Grecia antica ar putea dezvalui existența unui templu pierdut de pe emblematica Acropola din Atena, au propus doi cercetatori intr-un studiu, informeaza newsweek.com.

- Grecia a castigat un aliat improbabil in campania sa de recuperare a marmurelor din Parthenon de la British Museum, dupa ce Turcia a respins in mod public afirmatia conform careia Lordul Elgin ar fi avut permisiunea autoritatilor otomane de a sustrage antichitati de pe Acropole, noteaza news.ro.

- Descoperit in 1945, Prometiul, elementul radioactiv cu numarul atomic 61, și-a pastrat multe dintre misterele sale timp de opt decenii. Deși a fost utilizat in diverse tehnologii, studiul sau detaliat a fost ingreunat de raritatea și instabilitatea sa. Cu toate acestea, cercetatorii de la Oak Ridge…

- „Tabula Peutingeriana”, o harta din vremea Imparatului Marcus Aurelius, aflata la Biblioteca Nationala din Viena, ofera detalii care ar putea schimba istoria la Dunarea de Jos, printre altele devansand cu 1300 de ani prima atestare documentara a Galatiului, care pana la aceasta descoperire era atestat…

- Cercetatorii au facut o descoperire care ar putea revoluționa lumea tehnologiei. Este vorba despre bateriile cu unde de particule, care pot incarca o mașina sau alt vehicul in doar o secunda. Totul este la nivel de studii in acest moment, dar specialiștii spera ca vor da lovitura cu noua invenție. Bateria…

- Un recent accident aviatic petrecut la Aerodromul Spataru din Buzau a adus la lumina o situație ingrijoratoare in cadrul Ministerului Apararii Naționale (MApN). In ciuda plangerilor și solicitarilor repetate de transparența, MApN și baza de parașutiști din Buzau au pastrat tacerea cu privire la inchirierea…

- Arheologii au facut o descoperire revoluționara in umbra vulcanului Vezuviu: vila mult timp ascunsa care ar putea marca locul de odihna final al lui Augustus, primul imparat al Romei, ingropata timp de secole sub cenușa vulcanica de la 79 AD. Excavațiile in curs la situl Somma Vesuviana din sudul Italiei…