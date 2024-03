Stiri pe aceeasi tema

- Romania intalnește Columbia in cel de-al doilea meci amical din acest an, care se va disputa marți, 26 martie, de la 21:30. Partida va avea loc la Madrid și va fi LIVE pe Antena 1, livetext și video pe a1.ro și liveVIDEO in AntenaPLAY.

- Edi Iordanescu, selecționerul Romaniei, a vorbit despre viitorul sau, contractul cu FRF urmand a se termina dupa EURO 2024. Reporterul GSP Eduard Apostol și fotoreporterul Ionuț Iordache sunt la Madrid și transmit cele mai importante informații despre Columbia - Romania, pentru cititorii GSP.Romania…

- Edi Iordanescu a fost vehement, in conferința de la Madrid premergatoare amicalului Romania - Columbia, cu oficialii și cu specialiștii din fotbalul intern care analizeaza ceea ce se intampla la naționala. Selecționerul i-a transmis un mesaj-avertisment rapidistului Andrei Borza: „Sa aleaga ce vrea…

- Liviu Ciobotariu, 52 de ani, a rememorat pentru GSP.ro meciul cu Columbia pe care l-a jucat la Mondialul din 1998, caștigat cu 1-0, dar și o alta amintire draga lui. Ciobi este de parere ca Romania poate trece de grupa la vara. Liviu Ciobotariu, 52 de ani, este cel mai dorit antrenor roman in Superliga,…

- Dupa 1-1 cu Irlanda de Nord, Viorel Moldovan a subliniat marea problema din lotul echipe naționale: postul de fundaș stanga. Columbia - Romania are loc pe 26 martie, pe Metropolitano din Madrid. Meciul se va juca de la 21:30, liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Antena 1 La amicalul de pe Arena Naționala,…

- Capitanul Romaniei, Nicolae Stanciu, a afirmat, dupa partida amicala cu Irlanda de Nord, incheiata cu scorul de 1-1, vineri seara, pe Arena Nationala, ca tricolorii mai au multe lucruri de pus la punct pana la startul EURO 2024. „E putina dezamagire, pentru ca nu am reusit sa castigam. E unul dintre…

- Au mai ramas noua zile pana la Romania - Columbia, meciul amical pe care naționala lui Edi Iordanescu il va susține la Madrid, pe stadionul Wanda Metropolitano. Pana atunci insa, „tricolorii” o vor infrunta pe Irlanda de Nord, tot intr-o partida test, programata pe 22 martie, pe Arena Naționala. Romania…