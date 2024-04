Stiri pe aceeasi tema

- Au trecut doua saptamani de cand Mioara Roman a murit. Chiar daca cele doua fiice sufera cumplit dupa mama lor, gandul ca femeia care le-a dat viața este intr-un loc mai bun le aduce puțina alinare.

- Oana Roman a facut o serie de dezvaluiri despre relația ei cu Marius Elisei. Vedeta a recunoscut ce parere avea regretata sa mama despre fostul sau ginere, dar și despre desparțirea lor. Fiica lui Petre Roman a dezvaluit ce sfaturi i-a oferit Mioara Roman in cele mai grele momente. Ce credea Mioara…

- Oana Roman a facut lumina in scandalul care a izbucnit dupa ce mama sa, Mioara Roman, a trecut in neființa. Vedeta a primit critici dure din partea urmaritorilor care au acuzat-o ca și-a abandonat mama intr-un azil și ca nu i-a mai pasat de ea. Aceste comentarii au inceput sa se inrautațeasca mai ales…

- Intr-un mesaj video postat pe Instagram, fiica Mioarei Roman s-a adresat oameniilor care o urmaresc in mediul online și care i-au transmis sute de mesaje de susținere. „Am simțit nevoia sa vorbesc un pic cu voi ca sa va mulțumesc in primul rand pentru toate mesajele pe care mi le-ați trimis, pentru…

- Mioara Roman, mama Oanei Roman, s-a stins din viața in cursul zilei de 23 februarie 2024. Oana Roman a transmis un mesaj la care urmaritorii au reacționat imediat. Unde va fi inmormantata Mioara Roman.

- Mioara Roman, fosta soție a fostului premier Petre Roman, a incetat din viața la varsta de 83 de ani. Fiica sa, Oana Roman, a anunțat pe Facebook decesul mamei sale, exprimandu-și recunoștința și dragostea. Mioara Roman era jurnalista și profesoara de limba și civilizație araba. Ea locuia de ceva timp…

- Vestea ca Mioara Roman, fosta soție a lui Petre Roman, s-a stins din viața, azi, la varsta de 84 de ani, l-a indurerat și pe celebrul dansator Cornel Pasat, fostul iubit al Oanei Roman. In exclusivitate pentru Playtech Știri, Cornel Pasat ne-a vorbit despre puternica personalitate a Mioarei Roman, pe…

- Oana Roman și-a dus fiica in vacanța in Egipt, cu ocazia zilei sale de naștere. Isabela, fata pe care vedeta o are impreuna cu Marius Elisei, a implinit miercuri, 21 februarie 2024, 10 ani. Ce cadou a primit fetița din partea mamei sale, potrivit declarațiilor facute de aceasta din urma. Foto Isabela,…