Sebastian Burduja a anunțat un nou progres important in direcția realizarii proiectului hidrocentralei cu acumulare prin pompaj Tarnița – Lapuștești, pe care il considera proiectul sau de suflet, descriindu-l drept cel mai important proiect energetic al Romaniei. Burduja, despre evoluția hidrocentralei Tarnița In cadrul licitației publice, doua companii au depus oferte pentru realizarea studiului de