Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragușanu este deja istorie pentru Gabi Badalau! Afaceristul a venit astazi la un eveniment monden impreuna cu noua iubita. Așa cum era de așteptat, cei doi nu au trecut neobservați, mai ales ca au dat nas in nas și cu blondina.

- Bianca Dragușanu nu mai conduce mașina Bentley pe care o are de cateva luni, bolidul e la „cosmetizat”. In aceasta situație, ea s-a deplasat prin București cu o Skoda Octavia. Spunea in urma cu cateva luni ca nu ar putea fi intr-o relație cu un barbat care are o astfel de mașina.Din primavara acestui…

- Gabi Badalau și Bianca Dragușanu au avut o relație cu suișuri și coborașuri, iar acum au decis sa-și spuna „adio”. Afaceristul a plecat peste hotare pentru a se reculege timp de cateva zile și a ajuns la Muntele Athos!

- Deși parea ca nimic nu ii poate desparți, se pare ca au aparut, din nou, problemele in relația lor. Bianca Dragușanu și Gabi Badalau ar fi in pragul desparțirii, asta dupa ce de Paște au petrecut impreuna și parea ca au dat uitarii problemele din trecut.

- Gabi Badalau a mers la Poliție și a depus plangere penala, dupa scandalul cu Claudia Patrașcanu! Afaceristul, acuzații de furt! Ce a marturisit iubitul Biancai Dragușanu, in exclusivitate pentru Xtra Night Show.

- La scurt timp dupa ce SpyNews.ro a publicat imaginile care arata ca Gabi Badalau și Bianca Dragușanu au plecat in vacanța cu micuții pe care ii au din casatoriile anterioare, Claudia Patrașcanu a avut o prima reacție.

- Bianca Dragușanu și Gabi Badalau au trecut la nivelul urmator! Cei doi formeaza o familie in adevaratul sens al cuvantului, alaturi de copiii lor! Daca credeați ca relația lor se rezuma doar la timpul petrecut in doi... va inșelați! Vedeta și afaceristul și-au luat toti copiii și au plecat impreuna…

- Bianca Dragușanu și Gabi Badalau au plecat in prima vacanța impreuna, dupa ce omul de afaceri a scapat de controlul judiciar. Iata unde și-a dus iubita, dar și ce imagini au postat cei doi indragostiți pe rețelele de socializare!