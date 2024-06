Tren internațional blocat lângă București: Pasagerii așteaptă de mai bine de o oră în câmp, fără apă Trenul IRN 472, care a plecat din București catre Budapesta la ora 18:15, se afla blocat in camp in apropiere de Buftea și Periș, de mai bine de o ora. Pasagerii au cerut ajutor la numarul de urgența 112 din cauza caldurii extreme. Este o situație de urgența in apropierea Capitalei, unde un tren s-a […] The post Tren internațional blocat langa București: Pasagerii așteapta de mai bine de o ora in camp, fara apa appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Primele rezultate ale alegerilor locale 2024 arata ca Partidul Național Liberal a dat primarii pentru cele mai multe localitați din Ilfov. Florentin Pandele, soțul Gabrielei Firea ramane primar al orașului Voluntari.

- Pe masura ce alegerile de duminica, 9 iunie, se apropie, tensiunea creste. Atat de mult, incat se trage cu arma. Un barbat de 45 de ani a fost impuscat cu o arma de de tip air-soft, la Buftea, in timpul unor activitati electorale. Ce a anuntat Politia Agresorul, in varsta de 29 de ani, a […] The post…

- Un barbat de 45 de ani a fost impuscat cu o arma de de tip air-soft, la Buftea, in timpul unor activitati electorale. Agresorul, in varsta de 29 de ani, a fost cautat de politisti, fiind identificat si dus la audieri, informeaza News.ro.”La data de 6 iunie a.c.

- Direcția Generala Anticorupție (DGA) a Ministerului Afacerilor Interne a facut descinderi in cadrul la Direcția Medicala a MAI și la Spitalul de Urgența „Prof. Dr. Dimitrie Gerota” București. Polițiștii au remarcat nereguli grave, printre care și pensionari suspecte, dupa doar cinci ani de activitate.…

- Dupa ce a inceput sa asambleze avioane de mici dimensiuni la Tancabești, in apropiere de București, spre surpriza tuturor, acum, fostul ministru al Transporturilor Radu Berceanu vrea sa dea iar lovitura cu o drona agricola romaneasca, adresata nu doar pieței locale, cat și celei externe. In aceste zile…

- In 2020, Nicușor Dan promitea rezolvarea rapida a situației traficului infernal din Capitala prin aducerea unui specialist de la New York și matematica. Specialistul american amintit de actualul edil al Capitalei era Michael Horodniceanu, nascut și crescut in București, și care, in anii ’90, a fost…

- Incident grav, luni, in București. Atat cadrele medicale, cat și polițiștii au fost sesizați despre aceasta situație și au intervenit. S-a intamplat in Sectorul 1 al Capitalei, unde un copil a cazut de la etajul unui bloc. Din cate s-a aflat chiar de la Poliție, e vorba despre o fetita in varsta de…

- UPDATE: Pana la ora 18:00 au fost gestionate 288 de cazuri in București.Cele mai frecvente situații gestionate:131 de copaci cazuti pe carosabil sau autoturisme,45 elemente din tabla desprinse din acoperisul cladirilor,9 stalpi cazuti,15 cazuri de tencuiala desprinsa din constructii10 acoperisuri de…