Stiri pe aceeasi tema

- Bogdana și Liviu de la Mireasa, sezonul 8, nu ar mai forma un cuplu. Zvonurile nu au aparut, evident, de nicaieri, asta dupa ce fanii au observat ca și-au șters pozele de cuplu, iar fosta concurenta posteaza mai mult citate prin care da de ințeles ca este singura.

- Maria Lungu, fosta iubita a lui Cristian vrea sa intre in casa Mireasa. Tanara a susține ca vrea sa faca lumina in mai multe situații dupa ce a fost menționata de mai multe ori in emisiune.

- In cursul zilei de ieri, iubita lui Cristian a fost eliminata din casa Mireasa, sezonul 9. Cu lacrimi in ochi, Antonia și iubitul ei și-au luat ramas-bun. Vizibil copleșiți de durere, cei doi au fost nevoiți sa se desparta dupa ce publicul a decis ca tanara sa iasa din competiție.

- Gheorghe Munteanu, soțul Mariei Roman, a fost dat disparut in cursul zilei de 17 aprilie 2024. Ulterior, anunțurile au fost șterse și fosta concurenta afirma ca e posibil ca barbatul sa fi fost gasit in Germania.

- Hatice și Simona au devenit prietene in sezonul 7 Mireasa, iar aceasta prietenie continua și in afara competiției. Simona se confrunta cu neplacerile desparțirii, iar prietena ei i-a transmis un mesaj de susținere.

- Este zi de sarbatoare in familia Fodor și asta pentru ca Diana Fodor iși sarbatorește ziua de naștere. Cu ocazia acestei zile extrem de speciale, Irina Fodor i-a transmis un mesaj emoționant fiicei sale. Iata ce a postat prezentatoarea de la Asia Express pe rețelele de socializare!

- Smiley și Gina Pistol traiesc de trei ani cea mai frumoasa perioada a vieții lor. Pe 9 martie, Josephine, fiica cuplului, a implinit 3 ani, iar parinții sai au postat imagini emoționante cu micuța, care pare sa fi moștenit talentul muzical de la tatal sau.Fiica lui Smiley, Josephine, a implinit varsta…