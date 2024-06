Propunere legislativă: Interdicția de a șofa pentru consumatorii de droguri care scapă de urmărirea penală Inspecția Judiciara propune introducerea unei noi prevederi in legislația penala prin care șoferii depistați sub influența drogurilor la volan, și care scapa de urmarirea penala pentru deținerea de substanțe interzise, sa nu mai poata conduce, decizie ce ar urma sa fie luata de catre procurorul care a dispus renunțarea la urmarirea penala. Potrivit unui raport […] The post Propunere legislativa: Interdicția de a șofa pentru consumatorii de droguri care scapa de urmarirea penala appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- USR a depus un proiect de lege inițiat de deputata Oana Țoiu, care propune ca angajații care au beneficiat de pe urma unor diplome sau certificate false sa fie obligați sa returneze avantajele financiare obținute ilegal, iar instituțiile publice care au efectuat plați bazate pe aceste documente fictive…

- Procurorul DNA, Mihaela Iorga Moraru, a luat o decizie importanta in cazul fostului șef executiv al SRI, Florian Coldea, generarului Dumitru Dumbrava și pentru avocatul Doru Traila. Toți cei trei sunt acuzați de trafic de influența și vor fi, in continuare, sub urmarire penala. Direcția Naționala Anticorupție…

- Pe solul vulcanic intunecat al Islandei, se profileaza in mod evident o centrala despre care creatorii ei spera ca ar putea fi cheia pentru a opri incalzirea globala. Nu este prea mult de privit – o serie de unitați asemanatoare unui ventilator stivuite una peste alta, o anexa mare care nu ar parea…

- Breaking News! Laurențiu Reghecampf risca pana la cinci ani de inchisoare dupa ce a batut-o pe Anamaria Prodan! A inceput urmarirea penala!Laurențiu Reghecampf a primit o lovitura puternica ieri, dupa ce instanța a decis inceperea urmaririi penale impotriva acestuia, pentru

- Fostul presedinte brazilian Jair Bolsonaro nu va fi urmarit penal pentru ca a stat in ambasada Ungariei la Brasilia in februarie, Curtea Suprema clasand dosarul miercuri, in lipsa dovezii ca incerca sa scape de justitie, noteaza AFP, citat de AGERPRES.

- Un afacerist din Alba Iulia scapa de condamnare penala, dar trebuie sa plateasca daune mari la AFIR Un afacerist din Alba Iulia scapa de condamnare penala, dar trebuie sa plateasca daune mari la AFIR Curtea de Apel Alba Iulia a pronunțat hotararea definitiva intr-un dosar de frauda din fonduri europene…

- In ciuda faptului ca ni se pare destul de ciudat ca mașina sa inceapa sa miroasa a mucegai, se pare ca este ceva normal ca aceasta sa aiba acest miros in unele momente, tocmai din cauza detergentului de rufe utilizat, de la care mașina primește acel miros de mucegai. In egala masura mirosul apare și…

- Procurorul general a facut un gest tardiv și inutil in solicitarea avizului pentru urmarirea penala a lui Ion Iliescu in dosarul Mineriadei. Aceasta mișcare vine prea tarziu și pare sa fie mai mult o formalitate decat o acțiune decisiva pentru aducerea adevarului la lumina și pentru asigurarea justiției.…