Ședința de coaliție: nu s-a ajuns la un consens în privința alegerilor prezidențiale Ședința de coaliție: PSD și PNL nu au reușit sa ajunga la un consens in aceasta seara privind data alegerilor prezidențiale, conform unor surse din coaliție. Divergențele dintre cele doua partide au devenit evidente cand PNL a propus mutarea alegerilor prezidențiale in noiembrie, in ciuda faptului ca, in luna martie, fusese de acord ca alegerile

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Blocaj in coaliție! Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca nu au ajuns la niciun consens cu privire la data alegerilor prezidențiale. Ședința coaliției s-a terminat, insa nu s-a luat nicio decizie cu privire la data alegerilor prezidențiale, susțin surse politice citate de Antena3 CNN.

- La sedinta coalitiei de astazi se va stabili data alegerilor prezidențiale. Parerile sunt imparțite in ceea ce ii privește pe Iohannis, Ciuca și Ciolacu, care are propria lui explicație cand vine vorba despre organizarea scrutinului. Ce spun oficialii despre data alegerilor prezidențiale Miercuri, Președintele…

- In contextul in care miercuri urmeaza sa aiba loc o sedința la nivelul Coaliției PSD-PNL in care sa se discute și, foarte posibil, sa se ia o decizie cu privire la data alegerilor pentru cea mai inalta funcție in stat, actualul lider de la Cotroceni a spus ca, in conformitate cu legislația in vigoare,…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a fost intrebat, luni, la Senat, despre discutiile de la ultima sedinta a conducerii partidului, la Brasov, in care s-a discutat inclusiv despre o posibila iesire de la guvernare a PNL. ”Sunt opinii si opinii, dincolo de toate acestea este nevoie de o abordare cat se…

- Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca au ajuns la contraziceri clare in ceea ce privește data alegerilor prezindențiale. In timp ce premierul susține ca decizia a fost deja luata și acestea se vor desfașura in septembrie, Președintele PNL nu neaga posibilitatea de a fi reprogramate in decembrie. Marcel Ciolacu…

- „Principala forța de opoziție, alianța AUR, iși desemneaza candidatul la prezidențiale sambata viitoare. Vom avea discuții cu colegii, iși vor spune fiecare opinia. Eu de la o lupta nu dau inapoi”, a spus George Simion.Pe vot politic, la consiliile județene, AUR a obținut 12%, iar la alegerile europarlamentare…

- Alianța AUR iși desemneaza candidatul la alegerile prezidențiale sambata viitoare, anunța liderul formațiunii, George Simion. „Eu de la o lupta nu dau inapoi”, precizeaza George Simion.

- In ultima vreme, au aparut tot felul de informații cu privire la o posibila modificare a datei alegerilor prezidentiale. Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, lamurește care este de fapt stadiul discuțiilor in coaliție, la acest moment. Ionut Stroe spune ca abia dupa alegerile din 9 iunie se va…