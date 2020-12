Stiri pe aceeasi tema

- Copresedintele AUR, George Simion, a anuntat sambata, ca nu va fi validat mandatul de parlamentar pentru Francisc Toba, precizand ca aceasta a fost o decizie grea, care ar putea afecta partidul, dar ca a considerat ca este mai important sa fie corecti si cinstiti.

- Profesorul universitar Vasile Popovici, fost ambasador al Romaniei in Portugalia si Maroc, a reactionat vehement la auzul vesti ca George Simion, liderul Aliantei pentru Unirea Romanilor (AUR) va fi prezent la marsul Eroii nu mor niciodata, in memoria revolutiei din 1989.