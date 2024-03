Stiri pe aceeasi tema

- S-ar putea sa ajungem sa boicotam alegerile ilegale și neconstituționale din 9 iunie, spune liderul AUR, George Simion. El afirma ca va propune și altor forțe politice boicotarea alegerilor. Simion pledeaza pentru alegerea primarilor in doua tururi.

- Presedintele AUR, George Simion, a anuntat marti ca partidul sau ia in considerare si intentioneaza sa propuna altor formatiuni politice sa boicoteze alegerile locale, in cazul in care proiectul AUR privind revenirea la doua tururi de scrutin la alegerile locale nu este adoptat de Parlament. Simion…

- Cu doar cateva luni ramase pana la alegerile locale, programate sa aiba loc in iunie, liderul Alianței pentru Unirea Romanilor (AUR), George Simion, a facut o serie de declarații la Parlament. Care, cel mai probabil, nu vor fi trecute cu vederea la nivel politic. Președintele AUR a declarat marti, 26…

- "Comisia de la Venetia, toate acordurile internationale, toata lumea spune ca este ilegal ceea ce fac (n.r. - PSD si PNL). Sigur ca vom ataca la Curtea Constitutionala si ne vom opune prin toate mijloacele acestei ilegalitati. Totodata, dupa cum vedeti, suntem pregatiti (...). Daca ei de trei saptamani…

- Lista candidatilor Aliantei pentru Unirea Romanilor (AUR) la alegerile europarlamentare a fost prezentata, duminica, la Lodi, in Italia. Presedintele formatiunii, George Simion, a afirmat ca diaspora e „principalul inamic” al sistemului care „jefuieste Romania”. „Sunteti principalul inamic al acestui…

- Alianța AUR lanseaza campania „Iarna Romanilor” in cadrul strategiei pentru anul electoral 2024 Alianța AUR a dat startul anului electoral 2024 cu o ședința de lucru la care au participat reprezentanții tuturor celor opt partide componente. La intalnirea care a avut loc duminica, 7 ianuarie,…

- Alianța AUR a dat startul anului electoral 2024 cu o ședința de lucru la care au participat reprezentanții tuturor celor opt partide componente. Liderul Alianței pentru Unirea Romanilor, George Simion, a anunțat ca, pana pe data de 1 martie, AUR iși propune sa ajunga pe fiecare strada din Romania in…

- Alianța AUR a dat startul anului electoral 2024 cu o ședința de lucru la care au participat reprezentanții tuturor celor opt partide componente. La intalnirea care a avut loc duminica, 7 ianuarie, au fost prezenți George Simion, președintele Alianței pentru Unirea Romanilor, Cristian Terheș, președintele…